Творожно-шоколадный пирог с вишней

Шоколадный бисквит очень хорош с кисло-сладкой начинкой – и вишневой, и творожной. А в приготовлении нет ничего сложного.
Масло сливочное - 20 г
Сода - 1/2 ч. л.
Яйцо куриное - 1 шт
Творог - 300 г
Мука пшеничная - 150 г
Вода - 70 мл
Ванилин
Молоко - 70 мл
Шоколад молочный - 80 г
Сахар - 100 г
Вишня - 100 г
Сливки - 40 мл
Масло растительное - 50 мл
Какао-порошок - 2 ст. л.
Смешать все ингредиенты для творожного слоя. Взбить. Выложить на дно чаши МВ, смазанной маслом. Если не уверены, что он хорошо потом отстанет, то на дно положите кружочек бумаги для выпечки и смажьте её маслом.
Для бисквита тоже все смешать.
Вылить шоколадное тесто на творожный слой. Выложить вишню и утопить её в шоколадном тесте. Выпекать на режиме "Выпечка" 60 минут.
Готовый пирог извлечь с помощью чаши для варки на пару. Дать ему остыть.
Для глазури растапливаем шоколад, добавляем к нему сливки и масло, количество которых может немного меняться в ту или иную сторону, в зависимости от желаемой консистенции глазури. Покрываем остывший пирог. Посыпаем чем-нибудь для красоты. И убираем в холод, для застывания глазури.
Подготовим наши ингредиенты.
Масло и шоколад растопить на маленьком огне.
Яйца взбить с сахаром и ванилью.
Сахар я использовала мелкий ТМ "Мистраль"
Во взбитые яйца ввести шоколадную массу и муку с разрыхлителем.
Хорошо перемешаем.
Для творожного слоя творог взбить с сахаром, яйцами и ванилью.
В форму, смазанную маслом, выкладываем часть теста....теги: выпечка десерт чаепитие
Перетераем творог с сахаром до однородной массы.
Слегка взбиваем яйца, топим на водяной бане масло и смешиваем яйца и масло с творогом.
В муку добавляем разрыхлитель, соединаям с творожно—яичной массой и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков....теги: выпечка пирог творог вишня
яйца взбиваем с 1 ст/сахара,куда добавляем 0.5 ст растительхого и столько же сливочного масла,далее добавляем 1.5 ст молока и 2 ст/л какао,соль,соду погашенную с лимонным соком,и в конце добавляем 3.5 ст муки,и 1 ст вишен,перемешав,выложить в разьемную форму.И отправляем в печку на мин 30-180'...теги: лимонный пирог домашняя пирог пирожные выпечка