Творожно-шоколадный пирог с вишней

Автор: Юлия1211

Шоколадный бисквит очень хорош с кисло-сладкой начинкой – и вишневой, и творожной. А в приготовлении нет ничего сложного.

Пошаговый рецепт

Смешать все ингредиенты для творожного слоя. Взбить. Выложить на дно чаши МВ, смазанной маслом. Если не уверены, что он хорошо потом отстанет, то на дно положите кружочек бумаги для выпечки и смажьте её маслом.

Для бисквита тоже все смешать.

Вылить шоколадное тесто на творожный слой. Выложить вишню и утопить её в шоколадном тесте. Выпекать на режиме "Выпечка" 60 минут.

Готовый пирог извлечь с помощью чаши для варки на пару. Дать ему остыть.

Для глазури растапливаем шоколад, добавляем к нему сливки и масло, количество которых может немного меняться в ту или иную сторону, в зависимости от желаемой консистенции глазури. Покрываем остывший пирог. Посыпаем чем-нибудь для красоты. И убираем в холод, для застывания глазури.