Шоколадно-творожный пирог с вишней "Миледи"

Вкусный, ароматный и нежный пирог с творожной прослойкой и приятной кислинкой вишни. Очень удобно, что и белое и шоколадное тесто готовится в одной посуде. Угощайтесь, мои дорогие Поварята, это мой 200 рецепт.
Вишня - 150 г
Ванилин - 1 г
Пудинг ванильный - 1 пач.
Яйцо куриное - 5 шт
Творог - 300 г
Мука пшеничная - 1,5 стак.
Разрыхлитель теста - 1 ч. л.
Сахар - 270 г
Какао-порошок - 4 ст. л.
Масло растительное - 1/3 стак.
Молоко - 100 мл
Яйца, сахар и ванилин взбить.
Добавить масло и взбить еще раз.
Добавить муку и разрыхлитель, взбить.
Чашу МВ смазать растительным маслом и выложить чуть больше половины теста.
В оставшуюся часть теста добавить какао и молоко, хорошо взбить.
Тесто достаточно жидкое, это наша заливка.
В отдельной миске взбить творог, сахар, яйцо и пудинг.
Взбиваем на больших оборотах пока не исчезнут комочки.
Светлое тесто у нас уже в чаше МВ, теперь выкладываем сверху творожную начинку, и сверху выливаем шоколадную заливку.
Раскидываем вишню.
Я предварительно не размораживала, и отправляем на программе выпечка 80 мин.
Смешать все ингредиенты для творожного слоя. Взбить. Выложить на дно чаши МВ, смазанной маслом. Если не уверены, что он хорошо потом отстанет, то на дно положите кружочек бумаги для выпечки и смажьте её маслом.
Для бисквита тоже все смешать.
Вылить шоколадное тесто на творожный слой. Выложить вишню и утопить её в шоколадном тесте. Выпекать на режиме "Выпечка" ...теги: десерт пирог
Подготовим наши ингредиенты.
Масло и шоколад растопить на маленьком огне.
Яйца взбить с сахаром и ванилью.
Сахар я использовала мелкий ТМ "Мистраль"
Во взбитые яйца ввести шоколадную массу и муку с разрыхлителем.
Хорошо перемешаем.
Для творожного слоя творог взбить с сахаром, яйцами и ванилью.
В форму, смазанную маслом, выкладываем часть теста....теги: выпечка десерт чаепитие
Перетераем творог с сахаром до однородной массы.
Слегка взбиваем яйца, топим на водяной бане масло и смешиваем яйца и масло с творогом.
В муку добавляем разрыхлитель, соединаям с творожно—яичной массой и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков....теги: выпечка пирог творог вишня