Шоколадно-творожный пирог с вишней "Миледи"

Автор: Демурия

Вкусный, ароматный и нежный пирог с творожной прослойкой и приятной кислинкой вишни. Очень удобно, что и белое и шоколадное тесто готовится в одной посуде. Угощайтесь, мои дорогие Поварята, это мой 200 рецепт.

Пошаговый рецепт

Яйца, сахар и ванилин взбить.

Добавить масло и взбить еще раз.

Добавить муку и разрыхлитель, взбить.

Чашу МВ смазать растительным маслом и выложить чуть больше половины теста.

В оставшуюся часть теста добавить какао и молоко, хорошо взбить.

Тесто достаточно жидкое, это наша заливка.

В отдельной миске взбить творог, сахар, яйцо и пудинг.

Взбиваем на больших оборотах пока не исчезнут комочки.

Светлое тесто у нас уже в чаше МВ, теперь выкладываем сверху творожную начинку, и сверху выливаем шоколадную заливку.

Раскидываем вишню.

Я предварительно не размораживала, и отправляем на программе выпечка 80 мин.